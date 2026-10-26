Las acciones argentinas en Wall Street pierden más del 12% y se dispara el riesgo país

En la primera rueda financiera de la semana, se desploman las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street, como consecuencia de la caída en la Bolsa de Brasil, tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje ante Flavio Bolsonaro.

Los activos nacionales que cotizan en la Bolsa de Nuev York, pierden hasta un 12% este lunes 26 de octubre, entre las firmas con más impacto se encuentran: Mercado Libre con 12,2%, Banco Supervielle con 12,1% y BBVA con 11,3%.

Por su parte, los bonos que cotizan en dólares, también sufren caídas de más del 1% a nivel internacional, golpeados por el desplome del real en Brasil que perdió un 17% de valor frente a la moneda estadunidense.

Fuente: Nexofin