Argentina venció 2-0 a Angola en Luanda con goles Messi y Lautaro Martínez

La Selección Argentina cerró el año en África con un cómodo triunfo: fue 2 – 0 ante Angola en Luanda. Los goles fueron anotados por Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Un partido qué por momentos, parecía más un exhibición que un amistoso internacional. Hubo una breve ceromonia con el capitán de la Albiceleste en el campo de juego y por eso el partido se demoró unos minutos ante la invasión de los periodistas.

El equipo de Lionel Scaloni apretó el acelerador al final del primer tiempo y así llegó la primera conquista en el Estadio 11 de Noviembre. El Toro picó el espacio vació, Messi lo habilitó y tras un potente remate al raz del suelo se le terminó colando de caño al arquero angoleño.

Segundo tiempo

En el complemento hubo menos ritmo qué en el primer tiempo. Gerónimo Rulli respondió bien en las pocas intervenciones que tuvo, sobre todo en un contrataque que quedó mal parada la Seleción Argentina en un córner a favor.

Messi itentó todo el partido, quería su gol. Y tuvo que esperar hasta el minuto 82′ para poder cumplir, ante las miradas de 48 mil angoleños que esperaban ese momento.

Hubo cambio de roles, ya que en el segundo gol de la Scaloneta, Lutaro Martínez asistió al rosarino. Messi quedó mano a mano con el arquero y aseguró el remaate con un zurdazo potente, a media altura y cruzado.