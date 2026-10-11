Torneo Clausura: Central goleó a Independiente Rivadavia y encendió la lucha por la tabla anual

Show de Rosario Central en la tarde del domingo: goleada 5-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Arroyito con un doblete de Ángel Di María.

Jaminton Campaz, Enzo Copetti y hasta Marco Ruben anotaron en una verdadera paliza al puntero de la tabla anual, en lo que fue el primer partido del Canalla como local tras la estrella que ganó por la Supercopa Internacional.

TELLO EXPULSÓ A ARCE POR ESTA PATADA SOBRE ÁVILA El árbitro del encuentro le sacó roja al delantero de Independiente Rivadavia por esta patada sobre el defensor de Rosario Central. #LPFxTNTSports https://t.co/c5lMUo4F5G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

La visita sufrió la expulsión de Álex Arce, delantero, alrededor de los 40′ minutos de la primera mitad. El encuentro ya estaba 0-1 para La Lepra mendocina por el penal que convirtió Angelito.

Luego del partido, el Gato Ávila tuvo que ser trasladado al sanatorio más cercano al Gigante, ya que sufrió una conmoción en la infracción del paraguayo.

Se encendió la tabla anual

Con el triunfo y los tres puntos, Rosario Central se subió a la cima de la Zona B aprovechando el empate de Argentinos Juniors en el clásico ante Platense. Pero también se encargó de incendiar la tabla anual que de momento lidera Independiente Rivadavia…

Los mendocinos no sumaron y Boca y el Bicho quedaron a un solo punto del liderazgo y el nuevo título de la AFA. El Canalla, a su vez, se arrimó a los dos puntos y aún falta que juegue Vélez (que puede alcanzar al puntero).