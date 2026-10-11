Hallaron en Las Toninas el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo de uno de los dos kayakistas que habían desaparecido el 21 de septiembre en la zona de Santa Teresita. Se trata de Oscar Barbero, de 64 años, cuyos restos fueron hallados el domingo por la noche en una playa de Las Toninas, a la altura de la calle 4.

La identificación fue realizada por la hija de la víctima, según informó TN. Entre las pertenencias recuperadas junto al cuerpo había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular, de acuerdo con la información difundida por la agencia Noticias Argentinas (NA).

Tras el hallazgo, la investigación quedó a cargo del fiscal Gustavo Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N.º 1 de Mar del Tuyú. El funcionario judicial dispuso la realización de las pericias correspondientes y una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

Mientras tanto, los equipos de búsqueda continúan trabajando para encontrar a Félix Mendieta, el otro kayakista desaparecido.

Fuente: Nexofin