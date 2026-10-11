Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

El Estadio Mario Alberto Kempes albergará un encuentro entre dos equipos necesitados de una victoria. Talleres de Córdoba, que viene de perder el clásico ante Belgrano, enfrentará a un Independiente golpeado tras la dura goleada sufrida la fecha pasada ante Instituto en el Libertadores de América.

Dos presentes adversos

La T atraviesa un semestre para el olvido y se ubica última en la Zona A del Clausura. Apenas logró ganar dos partidos en once fechas y los hinchas ya hacen cuentas de cara a la tabla de promedios de 2027, ya que el conjunto cordobés dejará de contar con la gran campaña que realizó en 2024, cuando sumó 74 puntos.

El Rojo, por su parte, no encuentra el rumbo en un año marcado por las elecciones en la institución. Si bien Jadson Viera parecía empezar a levantar cabeza con dos victorias en tres partidos, la Gloria lo pasó por encima en la fecha 11 y los hinchas explotaron en el Libertadores de América. Actualmente, Independiente ocupa el último puesto que permite clasificarse a los playoffs.

Por estos presentes adversos, ambos equipos necesitan los tres puntos como el comer: uno para empezar a alejarse de la posibilidad del descenso y el otro para soñar con pelear por el campeonato.

El partido se jugará desde las 21:30 y se transmitirá por TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Zunino.

Posibles formaciones

Talleres: Rodrigo Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Gastón Fascendini, Gabriel Báez (o Alexandro Maidana); Federico Fattori, Juan Sforza, Franco Cristaldo; Rick, Joaquín Álvarez y Valentín Dávila.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Tomás Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais.