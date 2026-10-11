Bombazo en Brasil: Clarence Seedorf fue anunciado como nuevo técnico de Corinthians

Tras una negociación que sacudió el mercado sudamericano, Clarence Seedorf fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Corinthians hasta diciembre de 2027. La llegada del exmediocampista neerlandés a la institución de San Pablo responde a la urgencia de la directiva por encauzar la campaña deportiva en el certamen local y salvar al plantel del peligro del descenso. En este sentido, la contratación del multicampeón europeo representa una de las apuestas institucionales más impactantes del fútbol continental en el último tiempo.

Sin embargo, el flamante estratega no estará al frente de la plantilla de forma inmediata para el próximo compromiso del calendario. Debido a cuestiones logísticas ligadas a su viaje a Brasil, el entrenador desembarcará en territorio paulista en los próximos días, por lo que no integrará el banquillo durante el clásico de este fin de semana frente a Palmeiras. A su vez, un cuerpo técnico interino asumirá la responsabilidad del derbi mientras la dirigencia ultima los detalles para el arribo definitivo del técnico.

Cabe destacar que esta etapa en el conjunto paulista significará el regreso de Seedorf a la conducción técnica luego de un prolongado período de inactividad. Su última experiencia al frente de un equipo se remonta a 2019, momento en el que estuvo a cargo de la Selección de Camerún. Desde aquel ciclo en el combinado africano, la leyenda del fútbol europeo se mantuvo al margen de la dirección de planteles profesionales, enfocado en labores analíticas e institucionales.

Asimismo, el desafío que asume el exfutbolista de Milan y Real Madrid promete acaparar la atención mediática internacional por la complejidad del contexto deportivo. Luego del anuncio institucional en las plataformas oficiales del club, los simpatizantes manifestaron una alta expectativa por el impacto táctico que pueda imprimir en el vestuario. Con su contratación sellada, la conducción de la entidad confía en que su jerarquía y trayectoria resulten determinantes para asegurar la permanencia en la máxima categoría.