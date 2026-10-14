Denunciaron a una financiera de la familia de Ofelia Fernández por una escandalosa maniobra de US$500 millones

Una presunta red de operaciones cambiarias por unos US$500 millones quedó bajo investigación judicial y tiene entre sus antecedentes a Maguitur S.A., una casa de cambio cuyos accionistas incluían a Ana María Mosso, tía de la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández.

La presentación fue impulsada por Guillermo Guiñazú contra integrantes de su familia y describe posibles maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas, intermediación financiera ilegal y fraude informático.

Según la denuncia presentada en la Justicia de Córdoba y difundida por La Derecha Diario, durante el cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández la firma habría accedido a dólares al tipo de cambio oficial mediante supuestos contactos en el Banco Central.

Fuente: Nexofin