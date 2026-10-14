Murió Jorge “Locomotora” Castro, el excampeón mundial de boxeo, a los 59 años

Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles a la madrugada, luego de descompensarse en el Bingo de Morón. El excampeón mundial de boxeo, de 59 años, fue asistido en el lugar, pero el personal médico constató su fallecimiento.

La Justicia investiga las causas de la muerte y busca determinar si tuvo relación con la diabetes que, según las primeras versiones, padecía.

El exboxeador, nacido en Caleta Olivia en 1967, alcanzó la consagración internacional el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán y conquistó el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Otro de sus combates más recordados fue contra John David Jackson, en diciembre de ese año. Cuando parecía que la pelea estaba perdida, Castro conectó un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió revertir el resultado.

Fuera del ring, también tuvo participaciones en programas de televisión como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. En paralelo, impulsó comedores y merenderos en el conurbano bonaerense. Durante la pandemia, comenzó con una olla popular para 30 personas y terminó atendiendo a más del doble.

“Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, había contado en una entrevista con.

También reconoció las dificultades económicas que atravesaba para sostener su propia casa y ayudar a otros.

Tras conocerse la noticia, su pareja, Noelia Vigliarolo, lo despidió en redes sociales con un mensaje emotivo.

“Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió. Además, reveló que planeaban comprometerse durante un viaje a la costa este fin de semana.