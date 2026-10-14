Javier Milei llega a Estados Unidos: toda la agenda y los gestos políticos a Trump y Bolsonaro

El presidente Javier Milei llegará este miércoles a Washington, Estados Unidos, para una visita de dos días que combinará reuniones con empresarios, reconocimientos y gestos políticos hacia sus aliados internacionales.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La actividad central será la Official Hispanic Heritage Gala, un evento privado organizado por Latino Wall Street, una plataforma vinculada a figuras cercanas a Donald Trump.

Milei recibirá una distinción por su liderazgo y su impacto global, y se espera que pronuncie un discurso en el que ratifique su respaldo al presidente estadounidense, que enfrentará elecciones legislativas el 3 de noviembre, y a Flávio Bolsonaro, candidato opositor en Brasil.

Fuente: Nexofin