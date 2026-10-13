Con una influencia significativa de los precios estacionales, la inflación de septiembre alcanzó el 1,9%

El INDEC informó este martes que el índice de precios al consumidor registró un incremento del 1,9% durante septiembre. Con este resultado, el indicador acumula una suba del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

El dato interanual reflejó un avance del 33,4% en los últimos doce meses en todo el país. Asimismo, la variación mensual experimentó un leve salto respecto del 1,7% anotado en el mes de agosto.

El rubro con el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,1%. En contraste, las divisiones de Restaurantes y hoteles y Prendas de vestir registraron los menores aumentos con 1,1% y 1,4%.

Fuente: Nexofin