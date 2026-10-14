Manchester City vs. PSG por la Champions League: hora, TV y posibles formaciones

Sigue el fútbol de élite en Europa con el regreso de la Champions League en el calendario con el inicio de la actividad este último martes: el Atlético de Madrid le ganó al Manchester United, goleó el Barcelona, el Inter de Milán cayó de local ante Brujas y el Bayern Múnich empató en su visita al Viking Stavange de Noruega.

Desde las 16.00 horas el Manchester City recibe al París Saint Germain en un verdadero partidazo en el Etihad Stadium. El alemán Sven Jablonski será el árbitro y todo se podrá ver por Fox Sports o Disney + Premium.

El City de Enzo Fernández llega con un presente inmejorable a pesar de lo que habla puertas para afuera de la institución, con la acusación de la Premier League hacia el club y la Justicia actuando en su deber.

El equipo de Enzo Maresca arrancó con un demoledor seis de seis en la liga inglesa y marcha con puntaje ideal (18 puntos). Viene de golear 3-0 al Liverpool en Anfield y parece haber recuperado el ADN de los equipos que supó formar Pep Guardiola temporadas atrás.

Cómo llega el PSG

Los de Luis Enrique no han tenido el mejor arranque en la Ligue 1 y a pesar de ganarle a Le Mans en la última fecha, marchan en la 6 ° posición con 11 puntos, aunque el líder Mónaco tiene 14 unidades.

Luego de ganarle al Aston Villa Supercopa de Europa, en la primera fecha de la Champions League vapuleó en París al Slovan Bratislava 6-1. El City hizo lo propio y venció 2-0 al Porto en el debut.

Posbles formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, Matheus Nunes, Phil Foden, Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku.

PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitor Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue.