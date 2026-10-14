Miércoles, 14 de octubre 2026

Guía para elegir protector solar en verano

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Seleccionar el  protector solar adecuado para toda la familia  es fundamental para disfrutar del verano sin descuidar la salud de la piel, especialmente en niños y bebés. Existen productos diseñados para cubrir las necesidades de diferentes edades, tipos de piel y actividades al aire libre, priorizando la protección, la facilidad de uso y la resistencia al agua.

Cuando se trata de proteger a la familia del sol, conviene fijarse en varios aspectos esenciales. Un protector solar con factor SPF50 o SPF50+ es la opción recomendada para niños y bebés, ya que brinda un margen mayor frente a la radiación.

Además, es importante que el producto indique protección tanto contra rayos UVA como UVB y, en lo posible, que su fórmula esté testada para piel sensible o atópica.

Las familias que buscan comodidad valoran los productos en spray o bruma, ya que facilitan la aplicación en lugares como la playa, la pileta o durante salidas al parque con sus juguetes.

Fuente: Nexofin

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