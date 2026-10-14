Guía para elegir protector solar en verano

Seleccionar el protector solar adecuado para toda la familia es fundamental para disfrutar del verano sin descuidar la salud de la piel, especialmente en niños y bebés. Existen productos diseñados para cubrir las necesidades de diferentes edades, tipos de piel y actividades al aire libre, priorizando la protección, la facilidad de uso y la resistencia al agua.

Cuando se trata de proteger a la familia del sol, conviene fijarse en varios aspectos esenciales. Un protector solar con factor SPF50 o SPF50+ es la opción recomendada para niños y bebés, ya que brinda un margen mayor frente a la radiación.

Además, es importante que el producto indique protección tanto contra rayos UVA como UVB y, en lo posible, que su fórmula esté testada para piel sensible o atópica.

Las familias que buscan comodidad valoran los productos en spray o bruma, ya que facilitan la aplicación en lugares como la playa, la pileta o durante salidas al parque con sus juguetes.

Fuente: Nexofin