Juicio por la muerte de Maradona | Las hermanas del Díez pidieron 8 años de cárcel para Luque y Cosachov

La última jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dejó uno de los alegatos finales más impactantes, ya que el abogado de las hermanas del Díez, apuntó contra el equipo médico que asistió al exdeportista.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el letrado Pablo Jurado, señaló: “Al comienzo del juicio les prometí que acreditaría el abandono físico de la víctima; la omisión criminal de quienes debían advertirlo y actuar; y la posición de garante de aquellos que debían vigilar la salud de Maradona”.

“Fue la crónica de una muerte anunciada. Maradona no estaba de paseo en su casa, estaba en internación. Por algo tenía médicos a cargo, los tenía para detectar situaciones anormales en el cuerpo. Maradona empezó a morir 12 horas antes del hallazgo por una insuficiencia cardíaca. No hay mucho más que agregar”, indicó el abogado.

Fuente: Nexofin