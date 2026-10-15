En el cierre de su gira por EE.UU, Javier Milei ratificó su alineamiento con Israel y condenó el antisemitismo

El presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos y la defensa de Israel durante un acto en Washington.

Previo a la ceremonia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), el mandatario celebró un cónclave diplomático con el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright.

Durante su disertación, el jefe de Estado recordó el ataque concretado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Al respecto, el rechazó las posturas internacionales ambiguas y criticó los “prematuros llamados al diálogo con el mal”.

Fuente: Nexofin