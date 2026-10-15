AFA confirmó las sanciones para Verón y Estudiantes tras la polémica en la Supercopa Internacional

El pasado 26 de septiembre se vivió una jornada insólita en la historia reciente del fútbol argentino. En el marco de una Supercopa Internacional muy polémica entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, Juan Sebastián Verón se convirtió en protagonista. El ex volante ingresó al campo de juego para insultar a Darío Herrera, árbitro del encuentro. A instantes de que el Pincha disputara la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, la AFA confirmó las sanciones correspondientes.

El encuentro terminó con victoria del Canalla por 3-1. Entre las acciones más cuestionadas por el entorno pincharrata se encuentran dos penales no cobrados y una segunda tarjeta amarilla que no fue mostrada.

Las sanciones para Estudiantes

Juan Sebastián Verón: el presidente de Estudiantes recibió tres meses de suspensión por ingresar sin autorización al campo de juego y mantener una conducta incorrecta hacia el árbitro, según los artículos 12, 13 y 23 del Código Disciplinario.

Pascual Caiella: el vicepresidente segundo fue suspendido por tres meses por ingresar sin autorización al terreno de juego e intervenir en los incidentes posteriores al encuentro, conforme a los artículos 12, 13 y 23 del Código Disciplinario.Juan Sebastián Verón Estudiantes de La Plata AFA

Marcos Angeleri: el director deportivo también recibió tres meses de suspensión por ingresar al campo de juego sin autorización y manifestar su desaprobación hacia la autoridad arbitral, de acuerdo con los artículos 12, 13 y 23 del Código Disciplinario.

Estudiantes de La Plata: el club deberá pagar una multa equivalente a 500 entradas por las infracciones cometidas por sus autoridades e integrantes de la delegación en el campo de juego y el sector de vestuarios, según los artículos 5, 7, 12 y 23 del Código Disciplinario.

¿Qué le había dicho Verón a Herrera?

Luego del tercer gol de Rosario Central, la Brujita ingresó furioso al campo de juego y se dirigió al árbitro Darío Herrera. Según el informe arbitral, Verón le dijo: “Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón”.