Ramón Díaz, a un paso de volver a River: la condición que puede acelerar su regreso

River atraviesa un 2026 para el olvido. Los malos rendimientos y las reiteradas derrotas convirtieron al año en uno de los más flojos del siglo para el Millonario. Por eso, tras el amargo empate ante Sarmiento en la última fecha del Torneo Clausura, la posibilidad de que Ramón Díaz regrese a Núñez cobra cada vez más fuerza.

Desde la salida de Eduardo Coudet, tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Leonardo Ponzio acumula tres victorias, un empate y una derrota en los cinco partidos que dirigió como entrenador interino.

La posibilidad de Ramón Díaz

El riojano siempre manifestó su deseo de tener un cuarto ciclo al frente del Millonario. Sin embargo, las versiones sobre una relación tensa con el oficialismo de la institución habrían impedido su regreso a lo largo de estos años.

No obstante, el polémico «me gusta» de Rodolfo D’Onofrio a una publicación con declaraciones de Emiliano Díaz, hijo del Pelado, alimentó las versiones sobre una posible vuelta. Las palabras de Emiliano llegaron después del rechazo a la propuesta del Corinthians, cuando aseguró que a su padre todavía le quedaba un último sueño por cumplir.

En ese contexto, en las últimas horas, distintos medios reconocidos, como TyC Sports, aseguraron que Ramón Díaz está a un paso de convertirse nuevamente en entrenador de River. Si el equipo dirigido por Ponzio no gana este sábado 17 ante Belgrano, en Córdoba, podría consumarse el final del interinato del exmediocampista.

De esta manera, si se concreta la llegada de Díaz al banco del Millonario, el riojano podría dirigir el Superclásico ante Boca, programado para el próximo 1 de noviembre.

Los números de Ramón Díaz como DT de River

Durante sus tres ciclos en Núñez, el Pelado dirigió 368 partidos, con un saldo de 185 victorias, 97 empates y 86 derrotas. Además, conquistó un total de nueve títulos.