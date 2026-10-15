Jueves, 15 de octubre 2026

Javier Milei en Estados Unidos: “Hay un cambio muy profundo que genera ganadores y perdedores”

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En el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei, brindó un discurso en la Cámara de Comercio de Washington, en donde defendió los logros de su gestión y aseguró que será reelecto en 2027.

“Lo que pasa que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás”, dijo el mandatario.

Ante empresarios, el libertario aseguró: “Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”.

Fuente: Nexofin

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