Javier Milei en Estados Unidos: “Hay un cambio muy profundo que genera ganadores y perdedores”

En el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei, brindó un discurso en la Cámara de Comercio de Washington, en donde defendió los logros de su gestión y aseguró que será reelecto en 2027.

“Lo que pasa que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás”, dijo el mandatario.

Ante empresarios, el libertario aseguró: “Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”.

Fuente: Nexofin