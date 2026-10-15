Argentina y Estados Unidos firmaron un protocolo para el acuerdo comercial

El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. El funcionario rubricó el documento junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, tras una reunión bilateral.

El entendimiento forma parte de la agenda comercial que impulsa el gobierno de Javier Milei. Quirno sostuvo que el texto “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional” para su correspondiente ratificación legislativa.

Según los datos oficiales difundidos por el ministro, las ventas al mercado estadounidense alcanzaron los USD 6.570 millones entre enero y agosto de 2026. Esta cifra representó un crecimiento interanual del 35% para las exportaciones nacionales.

Fuente: Nexofin