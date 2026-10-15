Jugó en Primera División, perdió la visión de un ojo y hoy vende sándwiches: “No voy a bajar los brazos”

Cada tanto en las redes sociales circulan historias que ablandan el corazón y al mismo tiempo, como pocas veces, se llena de mensajes positivos sin darle espacio a los insultos ni mucho menos.

Matías Rosso es el autor de una las historias más conmovedora que circula en X (ex twitter) en las últimas horas, la cual rápidamente se volvió viral por el mensaje que da quien llegará a jugar en la Primera División de Estudiantes de La Plata en 2015.

El exfutbolista atraviesa un momento delicado cuando de un momento para el otro, su vida cambió con la pérdida de una visión de un ojo a raíz de una diabetes no tratada.

“Un día me desperté y no veía de un ojo. Me fui a la guardia con mi mujer, me hicieron todos los estudios y ahí me dijeron que se me había hecho una retinopatía por la diabetes y una trombosis“, confesó Matías al dar a conocer su particular historia.

Se gana la vida en las calles de Rosario

La situación impulsó a Rosso a salir en bicicleta por las calles de Rosario a vender sándwiches caseros para paliar los gastos del día a día en su casa:

“Tengo dos hijas hermosas por las cuales no voy a bajar los brazos nunca“, fue el mensaje que publicó en una historia de su Instagram personal. La historia cosechó miles de likes y retuits en cuestión de horas. Ojalá que pronto coseché buenas noticias.