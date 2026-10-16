Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si gana Kicillof”

Tras la sesión fallida en el Congreso para derogar el decreto 70/2023 de Javier Milei, y la brutal represión que dio durante la quinta marcha federal universitaria en las inmediaciones de Plaza de Mayo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó a la oposición.

En ese contexto, el funcionario apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien relacionó con políticas del pasado y lanzó una advertencia de cara a las elecciones del 2027.

“Si gana el kirchnerismo, va a retroceder en los regímenes de inversión. Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores, si gana Kicillof”, señaló Santilli en declaraciones a Radio Mitre, este viernes.

Fuente: Nexofin