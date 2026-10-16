Diputados: la oposición no logró el quórum y cayó la sesión que buscaba derogar el DNU de Milei

A pesar de los esfuerzos de los bloques opositores al Gobierno y la inmensa movilización en las afueras del Congreso, se cayó la sesión en la Cámara de Diputados que buscaba derogar el decreto 70/2023 de Javier Milei.

Unión por la Patria (UP) y sus aliados sólo lograron reunir a 121 de los 129 diputados necesarios para comenzar la sesión, en la que además de tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU), planeaban votar sobre endeudamiento familiar y discapacidad.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró el titular de la cámara baja, Martín Menem en sus redes sociales.

Fuente: Nexofin