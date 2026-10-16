Quiénes son los gobernadores que ayudaron a Javier Milei a sostener el DNU 70/2023

El oficialismo logró bloquear el intento opositor de derogar el DNU 70/2023 después de que varios diputados alineados con gobernadores no se presentaran en el recinto. La oposición quedó a ocho legisladores de alcanzar los 129 necesarios para iniciar la sesión especial.

Entre las ausencias determinantes estuvo la de los representantes del santafesino Maximiliano Pullaro. Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, y José Núñez no bajaron al recinto. Desde el entorno del gobernador argumentaron que modificar el decreto podía afectar la política de cielos abiertos.

En Tucumán, ninguno de los tres diputados que responden a Osvaldo Jaldo participó de la sesión. Lo mismo ocurrió con los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, vinculados a Carlos Sadir. La ausencia de Zigarán llamó la atención porque había firmado el pedido para convocar al debate.

Fuente: Nexofin