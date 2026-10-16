El Gobierno presentó una denuncia penal contra manifestantes por los incidentes en la Marcha Federal Universitaria

El Ministerio de Seguridad de la Nación llevó a la Justicia los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves frente al Congreso.

La denuncia apunta contra los manifestantes involucrados en los enfrentamientos y solicita investigar posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado contra el orden constitucional.

Según la presentación, algunos participantes tenían el rostro cubierto y utilizaron piedras y otros objetos contundentes para atacar a efectivos de las fuerzas federales.

Fuente: Nexofin