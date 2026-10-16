Santiago Beltrán, en la mira de un semifinalista de la Copa Libertadores

Santiago Beltrán se convirtió en una de las grandes apariciones de River en 2026 y su crecimiento ya despierta interés en el exterior. El arquero de 22 años se afianzó bajo los tres palos del Millonario y, tras los rumores que lo vincularon con equipos europeos, ahora apareció un nuevo candidato dispuesto a seguir de cerca su situación de cara al próximo mercado de pases.

Flamengo sigue de cerca a Beltrán

El conjunto brasileño tiene como prioridad extender el contrato de Rossi, quien se consolidó como una de sus figuras. De hecho, dirigentes del club aprovecharon el reciente cruce ante Estudiantes por la Copa Libertadores para reunirse con los representantes del arquero argentino y avanzar en las conversaciones.

Sin embargo, ante la posibilidad de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Flamengo comenzó a evaluar otras opciones. Además de Beltrán, también aparece John, guardameta brasileño que actualmente juega en Nottingham Forest y fue campeón de la Libertadores con Botafogo.

River negocia la renovación

En Núñez saben que las actuaciones del juvenil despertaron el interés de varios equipos y buscan proteger su patrimonio. Por eso, la dirigencia trabaja en una extensión contractual que contemple una mejora salarial y un aumento de su cláusula de rescisión.

El interés de Flamengo se suma al de Fiorentina, que también tendría al arquero en carpeta para 2027. Desde Italia se mencionó una posible operación cercana a los 20 millones de euros, aunque todavía no trascendió una oferta formal.

Beltrán acumula 41 partidos con el primer equipo de River, con 35 goles recibidos y 16 vallas invictas. Mientras el Millonario intenta retenerlo, su futuro podría convertirse en uno de los temas centrales del próximo mercado de pases.