Citando al papa León XIV, la Iglesia le pidió a Victoria Villarruel que el Senado trate la ley de ludopatía

La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una carta a Victoria Villarruel y a los senadores para pedir el tratamiento urgente del proyecto de prevención de la ludopatía.

La entidad religiosa advirtió sobre “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”.

En el documento, los obispos remarcaron que el problema genera daños visibles e insistieron en la necesidad de sancionar la normativa. Al respecto, la conducción eclesiástica advirtió a las autoridades que “frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.

Para respaldar el reclamo, la institución citó relevamientos de Unicef Argentina y de la Cruz Roja Argentina sobre adicciones digitales. Además, la misiva recordó palabras del papa León XIV contra la codicia corporativa.

Fuente: Nexofin