Antes de su viaje a España, Milei advirtió por los disturbios en Europa: “Occidente está en peligro”

El presidente Javier Milei dio su opinión sobre la convulsa situación social que atraviesan distintos países de Europa Occidental, como Francia, en donde los desmanes causaron más de 2 mil detenidos y 500 oficiales heridos, además de 1.500 comercios dañados.

Las protestas y actos vandálicos se replicaron en la ciudad de Milán, al norte de Italia. Allí hubo una cantidad de 20 detenidos.

Al respecto, Milei, quien viajará este lunes a España para participar en actividades políticas en un contexto marcado por las elecciones generales anticipadas convocadas por el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que “Occidente está en peligro” y rememoró mensajes del discurso que dio en el Foro de Davos del año 2024.

En aquella ocasión, se había referido al continente europeo como una formación cooptada “por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia a la pobreza”.

Fuente: Nexofin