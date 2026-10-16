Viernes, 16 de octubre 2026

Mauricio Macri respaldó el reclamo de un intendente a Javier Milei, pero después borró la publicación

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El expresidente Mauricio Macri respaldó la propuesta del jefe municipal de San Nicolás Santiago Passaglia para eximir del impuesto al valor agregado (IVA) a los municipios. A través de la red social X, el titular del PRO calificó la iniciativa tributaria como una “gran propuesta”.

El planteo denominado “IVA 0, tasa 0” propone quitar el gravamen nacional a las contrataciones y obras locales. A cambio del beneficio fiscal, la comuna bonaerense eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene a las PyMEs locales.

El intendente nicoleño formalizó la propuesta mediante una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. En la misiva, el jefe comunal señaló con firmeza: “bajar los impuestos que cobra otro es fácil”.

Para fundamentar la medida, Passaglia explicó que un gasto municipal de $1.000.000 en pavimento genera $210.000 adicionales en concepto de tributo. El jefe local busca que el Gobierno nacional comparta el esfuerzo para reducir la carga impositiva.

Fuente: Nexofin

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