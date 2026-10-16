La Corte Suprema comenzó a subastar vehículos y equipamientos de la constructora de Lázaro Báez

La página oficial de subastas de la Corte Suprema comenzó el remate de bienes pertenecientes a Austral Construcciones SA. La medida forma parte del proceso de quiebra tramitado en el Juzgado Comercial 28 contra la firma de Lázaro Báez.

La subasta incluye camionetas Chevrolet S10, unidades Mercedes Benz y casillas prefabricadas tipo Tecnimet. Los vehículos y equipamientos viales se encuentran bajo la custodia de la Fuerza Aérea hasta la finalización del remate.

El proceso judicial busca cubrir las deudas comerciales de la empresa que quebró formalmente en 2018. En simultáneo, el Tribunal Oral Federal 2 y el Tribunal Oral Federal 4 reclaman bienes para saldar multas penales.

En la causa de lavado conocida como la ruta del dinero K, la Justicia busca recuperar al menos 61 millones de dólares. Asimismo, el decomiso de la causa Vialidad incluye 84 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz.

Fuente: Nexofin