Estudiantes vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Hay partidazo en UNO. San Lorenzo visita a Estudiantes, que tiene la cabeza puesta en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. El Ciclón necesita ganar para salir de su mal momento, mientras que el Pincha, si suma de a tres, se meterá momentáneamente en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

El equipo platense viene de empatar 2-2 ante Central Córdoba en la última fecha del Torneo Clausura. El conjunto azulgrana, por su parte, consiguió una victoria por la mínima ante Deportivo Riestra.

Un partido con realidades distintas

Desde la llegada de Alexander Medina, Estudiantes ha puesto el foco en la Copa Libertadores y, en ocasiones, ha relegado el campeonato local. La apuesta le ha dado resultados, ya que llega bien posicionado a la revancha en Brasil ante Flamengo, luego de empatar en el partido de ida.

San Lorenzo, por su lado, atraviesa un presente deportivo que refleja su delicada situación institucional. Tras el paso fallido de Néstor Gorosito, Rubén Darío Insúa regresó al club de sus amores con el objetivo de revertir el panorama. Sin embargo, hasta el momento, acumula una victoria, un empate y dos derrotas en los cuatro partidos que dirigió.

El encuentro se disputará desde las 18:00 en el estadio UNO y se podrá ver por TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Nicolás Martínez.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en abril de este año y terminó con una victoria por la mínima para el Ciclón.

Las probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Joaquín Pereyra; Bautista Kociubinski, José Sosa, Miguel Ángel Monsalve; Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Edwuin Cetré.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter y Rodrigo Auzmendi.