La Liga: asistencia de Julián Álvarez en el triunfo agónico del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de los argentinos sigue en estado de gracia: una asistencia de Julián Álvarez para un golazo de Álex Baena al minuto 89′ en la visita al Espanyol, fue la fórmula del triunfo para llevarse tres puntos más que valiosos.

Los del Cholo Simeone venían de ganarle al Manchester United entre semana por la Champions League. Con esta son seis victorias consecutivas para el Colchonero entre ambas competiciones, alcanzó los 22 puntos y sigue siendo escolta del Barcelona (24) que tendrá su compromiso con el Real Betis.

Giuliano Simeone y Cristian Cuti Romero fueron los futbolistas de la Selección Argentina que salieron en el equipo titular. La Araña ingresó en el complemento junto al goleador del partido.

Al ex River Plate se le sigue negando el gol luego de la tierra arrasada que dejó su historia con el Barcelona. En el Atlético de Madrid no marca desde el 29 de abril, cuando anotó el 1-1 de penal ante Arsenal por las semifinales de la Champions League.

🇦🇷🔥 ¡ASISTENCIA DE JULIÁN ÁLVAREZ Y GOLAZO DE ÁLEX BAENA PARA PONER EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID ANTE ESPANYOL A LOS 89 MINUTOS! https://t.co/NTWD0e0VmT — dataref (@dataref_ar) October 17, 2026

Próxima parada: Alemania

En Europa las competencias empiezan a tomar color y ritmo en la temporada 2026/27. Esta semana volverá a haber actividad en la Champions League en donde el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart alemán.

Por La Liga recién el próximo sábado: por la fecha 10 recibirá al Deportivo La Coruña en donde buscará no perder puntos ni perderle pisada al equipo Culé.