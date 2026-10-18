Erling Haaland posteó un curioso mensaje con agradecimientos para tres futbolistas argentinos

La cultura argentina volvió a adentrarse en la intimidad de los vestuarios del fútbol europeo tras una viral publicación protagonizada por Erling Haaland. El atacante noruego captó la atención de millones de seguidores al compartir una fotografía disfrutando de un mate. Asimismo, el artillero acompañó la imagen con un mensaje explícito de gratitud dirigido a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, reconociendo a los tres integrantes del seleccionado nacional como los embajadores encargados de transmitirle la pasión por la infusión rioplatense.

El origen de este hábito se gestó durante el período de convivencia diaria que el delantero nórdico compartió con la “Araña” Álvarez en el plantel del Manchester City, donde el atacante cordobés ejerció como primer anfitrión de la costumbre. A su vez, la enorme repercusión de la imagen trascendió los límites del ámbito estrictamente deportivo y motivó una simpática reacción por parte de la Embajada de Noruega en Argentina. Desde sus canales oficiales, la representación diplomática celebró la integración cultural del goleador y le dio formalmente la bienvenida a esta tradición criolla a través de un mensaje festivo.

Cabe destacar que la escena protagonizada por la estrella europea representa la continuidad de un fenómeno constante impulsado por los futbolistas sudamericanos en las grandes ligas del planeta. Desde hace varios años, los deportistas argentinos han actuado como transmisores de sus costumbres locales, logrando transformar el termo y la bombilla en elementos cotidianos dentro de las concentraciones internacionales. De esta manera, el consumo de la yerba mate se ha establecido como un ritual de camaradería previo a las sesiones de entrenamiento y los cotejos de alta competencia.

Con esta postura, el goleador del conjunto inglés se sumó a una nutrida nómina de figuras mundiales que adoptaron la infusión tras compartir vestuario con referentes albicelestes, emulando los recordados antecedentes de Antoine Griezmann, Paul Pogba y Eric Dier. Con una sonrisa cómplice, el artillero consolidó un nuevo puente cultural entre la elite del fútbol mundial y las costumbres populares de la región.