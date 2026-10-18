Belgrano vs. River por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Habrá revancha en el Gigante de Alberdi. Belgrano recibirá a un River que llega en medio de las dudas sobre la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador. Si no consigue una victoria ante el Pirata, todo apunta a que sería reemplazado por Ramón Díaz, quien afrontaría su cuarto ciclo en la institución.

El conjunto cordobés viene de ganarle a Racing en el Cilindro, en la última fecha del Clausura. El Millonario, por su parte, empató 1-1 frente a Sarmiento en el encuentro correspondiente a la fecha 11, que había sido postergado.

Un partido con viejos conocidos

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski transita el 2026 con la tranquilidad de haber salido campeón del Apertura y, por consiguiente, haberse clasificado para la próxima Copa Libertadores.

Sin embargo, los de Núñez no corren con la misma suerte. Actualmente, River ocupa el décimo puesto de la Tabla Anual y se encuentra en el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana. Tras la victoria de Argentinos Juniors, sus posibilidades de acceder a la Libertadores disminuyeron significativamente. La alternativa que tienen los comandados por Ponzio es consagrarse campeones del Clausura.

El último antecedente entre ambos corresponde a la final del Apertura pasado. En una definición para el infarto, Belgrano se impuso por 3-2 ante el Millonario y se quedó con el trofeo.

El partido comenzará a las 20:15 y se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo.

Las posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernández y Lucas Passerini.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán.