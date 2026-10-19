Atento, Scaloni: “Cuti” Romero se lesionó y enciende las alarmas para la Fecha FIFA

En la antesala de la última ventana internacional del año, las alarmas se encendieron en la Selección Argentina tras confirmarse la lesión de Cristian Cuti Romero durante la victoria del Atlético de Madrid ante el Espanyol. El zaguero central debió solicitar el cambio en el desarrollo del cotejo disputado por LaLiga y no formó parte de los entrenamientos este domingo con el resto del plantel

. Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, los estudios ratificaron que el futbolista padece una dolencia de bajo grado en el aductor, cuadro que lo margina del equipo dirigido por Diego Simeone para los próximos duelos oficiales.

A raíz de este diagnóstico, la cúpula médica del conjunto Colchonero estimó que el proceso de rehabilitación demandará entre 10 y 12 días de inactividad. De esta manera, el zaguero cordobés no integrará la delegación española que viajará a Alemania para medirse ante el Stuttgart por la tercera jornada de la Champions League, así como tampoco estará disponible para el choque frente al Deportivo en el certamen local. En este escenario, el cuerpo técnico buscará preservar al futbolista para evitar que un sobreesfuerzo complique su reincorporación al primer equipo.

Por su parte, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue con atención el minuto a minuto de su evolución de cara a los compromisos pautados para mediados de noviembre. Cabe destacar que el seleccionado patrio afrontará dos amistosos internacionales de jerarquía: el primer cruce será el 13 de noviembre frente a Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo ensayo tendrá lugar el 17 de noviembre ante Costa Rica. Aunque los plazos estimados le permitirían llegar al primer duelo, la inactividad previa genera cautela en el cuerpo médico nacional respecto a su ritmo de competencia.

Asimismo, el panorama físico del defensor representa un dilema táctico para el armado de la zaga en el combinado albiceleste. Pese a que los márgenes de la recuperación coinciden con el inicio de la concentración previa a la fecha FIFA, cualquier complicación podría derivar en una reincidencia que lo aleje de la nómina definitiva. Con la mirada puesta en el tramo final de su puesta a punto, desde el Predio de Ezeiza tendrán monitoreada de cerca su alta médica antes de confirmar su presencia en la lista de convocados.