En Racing quedaron calientes con el arbitraje del clásico: “Tengo serias dudas…”

En Racing quedaron calientes con el arbitraje del clásico de Avellaneda, encuentro que finalizó igualado 1-1. Chirola Romero entiende que merecieron más y mimó a los suyos: “A los jugadores no se les puede decir nada, la verdad es que dejaron todo hoy. Si tenía que haber un ganador, era Racing desde mi punto de vista”.

En conferencia de prensa, el técnico interino se lamentó por no haber cuidado la ventaja: “Queríamos ganar, eso está claro. Ahora se viene otro partido importante, como lo son todos cada vez que juega este club, y vamos a trabajarlo para ir en busca de los tres puntos”.

Puntos que cuestan caros en el tramo final del campeonato, cerrando un semestre totalmente olvidable para la Academia. Una clasificación a los playoffs podría salvar algo de este 2026 sin triunfos en clásicos para Racing.

Chirola sabe de sus responsabilidades y obligaciones, a pesar del interinato post ciclo Vojvoda: “Racing siempre tiene la obligación de pelear cosas importantes y estar en los primeros puestos. El objetivo que me toca a mí en este interinato hasta la última fecha es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para terminar lo más arriba posible. La historia de este club siempre requirió pelear arriba y hay que trabajar para que eso pase en el futuro”.

Calientes con Facundo Tello

En Racing aseguran que el arbitraje fue determinante en favor de Independiente. Chirola se refirió al penal al Chimy Ávila: “El gol de ellos vino de un pelotazo muy largo. Habría que ver de nuevo la jugada del penal porque, para mí, era una acción de revisión. No sé si el defensor toca la pelota antes que el pie. Me llamó la atención que se cobrara tan rápido y que ni fueran a revisarla”.

“Insistimos al arbitraje para que la mirara, pero no lo hizo. Tengo serias dudas de que haya sido penal”, enfatizó el ex Gimnasia.

Y también tomaron el tiempo de las amarillas a la visita: “Durante el partido se lo remarcábamos al cuarto árbitro; pasó lo que vieron todos ustedes. Insistíamos para que también amonestaran a los jugadores de ellos porque nosotros tuvimos que realizar dos variantes —las salidas de Barinaga y Zaracho— pensando en una posible expulsión debido a las tarjetas. Ellos cometieron muchas faltas previas sin ser amonestados. Eso también es parte del juego y son detalles donde podríamos haber sacado ventaja”.