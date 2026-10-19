Desaparición de la docente en Corrientes: encontraron cuchillos y ropa manchada con sangre

Tras 12 días de la desaparición de la docente rural Nancy EstelaGodoy, en Corrientes, los investigadores hallaron nuevas pistas que involucran a uno de los sospechosos que se encuentra detenido.

La mujer fue vista por última vez el pasado 7 de octubre, en la escuela en la que trabajaba en una zona rural de la localidad correntina de Esquina. A partir de allí sus familiares comenzaron a buscarla, sin obtener resultados.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, como resultado de un allanamiento que se llevó a cabo en la casa de un peón rural, detenido como uno de los principales sospechosos del caso, se encontraron cuchillos y prendas de vestir manchada con sangre.

Fuente: Nexofin