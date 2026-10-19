¿Dónde jugará?: Mauro Icardi es seguido de cerca por siete equipos

A más de tres meses de haber concluido su vínculo contractual con Galatasaray, Mauro Icardi continúa sin equipo mientras evalúa diversas alternativas para reinsertarse en la alta competencia. El atacante argentino de 33 años fue incluido por el portal Fanatik en la nómina de futbolistas libres más codiciados del mercado internacional, compartiendo listado con figuras como Karim Benzema y Paul Pogba. En este sentido, el rosarino mantiene un plan de acondicionamiento físico individual en la Argentina a la expectativa de sellar su retorno al fútbol del Viejo Continente.

Según la información difundida por el medio turco, un total de siete instituciones europeas siguen de cerca su situación: Tottenham, PAOK de Salónica, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas y Benfica. Asimismo, en el ámbito sudamericano surgieron sondeos por parte de Atlético Mineiro y San Pablo para conocer sus pretensiones económicas. Sin embargo, las gestiones aún no se han traducido en propuestas formales debido a las brechas presupuestarias y las necesidades tácticas de los clubes involucrados.

Cabe destacar que el deseo prioritario del futbolista era concretar su regreso al Inter de Milán, donde estaba dispuesto a reducir considerablemente sus pretensiones salariales para asumir un rol secundario en el ataque. No obstante, las plazas ofensivas del cuadro italiano se encontraban cubiertas, al tiempo que tampoco avanzaron los contactos informales con Lazio, Fiorentina y Udinese. Por su parte, la desvinculación del elenco de Estambul —donde registró 77 goles en 134 partidos— se produjo tras rechazar una oferta de renovación cercana a los 5 millones de dólares anuales.

De esta manera, el atacante aguarda por un ofrecimiento formal que le permita definir su destino profesional y recuperar el rodaje en el plano futbolístico. A la espera de que alguno de los elencos interesados formalice una negociación, el delantero enfoca sus esfuerzos en mantener el ritmo de trabajo a la par de la exigencia europea. Con varias alternativas sobre la mesa, el futuro del artillero se posiciona como uno de los focos de atención en el próximo mercado de pases.