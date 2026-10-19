El riesgo país alcanza los 675 puntos y toca su nivel más alto en el año

La primera ronda financiera de la semana comienza con malas noticias para la Argentina, ya que el riesgo país alcanza los 675 puntos básicos, tocando el pico más alto en lo que va del año.

El indicador que mide el banco neoyorquino JP Morgan, sube un 4,30% este lunes 19 de octubre, lo que repercute en la confianza de los inversores internacionales y hace caer las acciones y bonos nacionales que cotizan en Wall Street.

De hecho, las acciones arrancan la semana con una caída promedio de hasta el 3,5%, encabezadas por Edenor, con baja de 3,5%; seguida por YPF con -0,94%; Tenaris y los bancos Galicia, BBVA y Supervielle, con una retracción de 1,7% cada una.

Fuente: Nexofin