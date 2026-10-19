VIDEO | El jugador de Racing que le mostró la panza a los hinchas tras el empate en el clásico

Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda, firmaron un empate y ninguno de los equipos aunque sea pudo tapar parte del mal año que atraviesan: fue 1-1 en el Cilindro.

Los tiempos también se repartieron. En el primero la Academia hizo mérito para ir ganando tras un cabezazo de Maravilla Martínez en una salida a destiempo de Rodrigo Rey, la pelota parecía haber entrado, pero Matías Zaracho aseguró el gol y Facundo Tello se lo dio a él.

En el complemento se invirtieron los roles y Maxi Meza de penal puso el empate definitivo. Polémicas hubo en el trámite del partido y también en el post, cuando un jugador de Racing protagonizó un insólito hecho.

Luis Alfonso Espino, conocido como “Pacha”, fue uno de los jugadores más insultados y silbados en la salida del equipo de la cancha. En pos a las críticas de los hinchas que sostienen que tiene sobrepeso, se levantó la camiseta y les mostró la panza a los hinchas acompañando el grotesco momento también con insultos.

😳⚠️ Pacha Espino LES MOSTRÓ LA PANZA E INSULTÓ A LA GENTE DE RACING post clásico. https://t.co/FoJmTQPWPJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 19, 2026

Piden la rescisión del contrato…

Tres de cada cinco hinchas al ser entrevistados post partido directamente no hablaban del clásico: pedían la rescisión del contrato de “Pacha” Espino a quien acusan de haberle faltado el respeto a todos los hinchas.

El jugador uruguayo llegó en el último mercado de pases pero le ha costado sumar minutos e integrarse a un equipo que tiene dudas en todos los puestos de la cancha. Habrá que esperar cómo sigue esta historia, si hay pedido de disculpas, o si algún dirigente sale hablar al respecto.