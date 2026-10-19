El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 105/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno restringió la información sobre compras, proveedores y costos de equipamiento para las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Mientras escala la tensión con Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas, el ministerio de Defensa, que encabeza el militar Carlos Presti, restringió el acceso a información esencial para el país.

El nuevo decreto del libertario, engloba como secreto militar a “toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”.

Fuente: Nexofin