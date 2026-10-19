Por qué el cabello puede quedar más opaco después de algunos lavados

El cabello puede salir limpio de la ducha y, aun así, verse apagado, áspero o con menos brillo que antes. A veces, el cambio aparece después de varios lavados, incluso cuando se mantiene la misma rutina de cuidado. Aunque suele asociarse con la falta de hidratación, hay otros factores que pueden modificar el aspecto de la fibra capilar y hacer que la superficie refleje menos la luz.

Desde la acumulación de productos hasta la temperatura del agua, distintos hábitos cotidianos pueden influir en el resultado. Identificar qué está pasando permite ajustar algunos pasos sin necesidad de cambiar todos los cosméticos de una vez.

La acumulación de productos puede quitarle luminosidad

Fuente: Nexofin