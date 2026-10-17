Los colectivos del AMBA advierten por recortes en el servicio si el Gobierno no actualiza costos

Las cámaras que agrupan a las empresas de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), advirtieron que si el Gobierno no recalcula los costos del funcionamiento del sector, este se encontrará empujado a efectuar recortes en el servicio de colectivos.

Los empresarios alegan que los subsidios otorgados por el Gobierno y el costo actual de las tarifas de transporte para pasajeros no recaudan la suficiente cantidad de ingresos como para que las distintas líneas puedan seguir brindando con regularidad sus frecuencias y recorridos en el AMBA.

Las cuatro cámaras patronales del sector en el AMBA: CEAP, CETUBA, CTBPA Y CEUTUPBA, difundieron un comunicado en el que expresaron la crítica situación económica de las empresas de colectivos.

Fuente: Nexofin