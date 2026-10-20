Boca la pasó mal en Río: noche de terror en Brasil por la pirotecnia en la puerta del hotel

Cada tanto pasa, pero es una práctica que, por lo menos en argentina, ya no se ve como antes a pesar de algunos hechos aislados: los hinchas del Vasco Da Gama se acercaron al hotel de Boca en la madrugada con la intención de no dejar dormir a los jugadores.

En distintos horarios, los torcedores prendieron bombas de estruendos en la zona de Barra do Tijuca donde la delegación Xeneize pasó la noche. No hubo control ni intervención policial.

Esta noche desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, Vasco Da Gama y Boca se enfrentan en la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana. La ida fue 1-0 para los brasileños en la Bombonera por lo que el equipo argentino debe ganar para soñar con avanzar a la final.

Mais imagens do foguetório que torcedores do Vasco fizeram em frente ao hotel em que o Boca Juniors está hospedado, na Barra da Tijuca. 🎥 @eugeniobrito_ https://t.co/jloiR8VUTP — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 20, 2026

Riquelme en las playas de Tijuca

En la previa del choque estelar el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue captado recorriendo las calles de Barra do Tijuca, la zona que eligió la institución para hospedarse en Río de Janeiro.

De hecho se hizo viral una foto suya junto a cuatro hinchas de Estudiantes de La Plata, equipo que jugará revancha de las semifinales de la Copa Libertadores el próximo jueves también en el Maracaná ante Flamengo.