Biólogos de carrera denuncian a ambientalistas truchos

El conflicto entre la comunidad de biólogos científicos y ciertos sectores del activismo o la política ambiental suele surgir por la introducción o protección errónea de especies exóticas invasoras, lo cual es calificado por la ciencia como un falso ambientalismo. Los científicos cuestionan que se muestre la suelta de peces exóticos como “repoblación” o “cuidado ambiental”, cuando científicamente constituye un atentado contra la biodiversidad nativa. Lo mismo sucede cuando se romantiza o domestica la vida de los carpinchos silvestres.

La apuntada tiene nombre y apellido: Silvia Soto. La presidenta de la “Agrupación La voz de los carpinchos”, sostiene frente a un micrófono: “Vamos a impedir que nos saquen los carpinchos de nuestros jardines, quedan muy lindos. Usemos a la justicia”. También habla de envenamiento y de matanza junto a un grupo de colaboradores, partícipes del mismo negocio verde. En off un colaborador de su agrupación le contó a este medio que el modus operandi es primero crear un contenido en las redes, luego convocar a escrachar, hacer una colecta y por último presionar en la Justicia. “La Voz de los Carpinchos” es el perfil digital que utilizan para la industria del juicio y desarrollar el mecanismo:

https://www.instagram.com/lavozdeloscarpinchos/

¿Dónde vive Silvia Soto? Lo curioso es que vive en el barrio Yacht de Nordelta en una casa que poco tiene del respeto ambiental por su estilo brutalista, con puertas de 4 metros de altura, y más de 500 m2 de cemento construidos en uno de los barrios más caros de Nordelta. ¿Cómo hace la ambientalista para pagar $1.300.000 pesos de expensas por mes? ¿Y cómo logró ser dueña de una casa valuada en zonaprop por $2.950.000 dólares?

Fuente: Nexofin