“Chichis para la banda”: una peleadora de MMA aprovechó un percance para promocionar su OnlyFans

La peleadora mexicana de MMA Lucero Acosta debutó en la liga PFL con una derrota ante la canadiense Shannon Clark en la ciudad de Chicago. El combate de artes marciales mixtas finalizó por nocaut técnico en el tercer asalto tras la intervención del árbitro Kevin MacDonald.

Durante la pelea se produjo un desajuste en su vestimenta que expuso parte de su cuerpo ante las cámaras de transmisión. Sobre las repercusiones generadas en las redes sociales, la atleta bromeó sobre lo ocurrido y publicó: “Pago extra en OnlyFans”.

La deportista reaccionó con humor al incidente viral y aprovechó el suceso para promocionar la plataforma de contenido para adultos. Al referirse al imprevisto ocurrido sobre el octágono, la peleadora expresó: “El universo conspiró. Chichis para la banda!!”.

La trayectoria profesional de Acosta comenzó en 2018 como respuesta a una situación de violencia doméstica sufrida durante su matrimonio en California. Tras este episodio, la competidora acumuló un historial de seis victorias y tres derrotas en su carrera.

Pese a la caída en Estados Unidos, la mexicana busca ingresar a la UFC y afianzarse en el deporte internacional. Con respecto a sus aspiraciones futuras en la disciplina, la deportista remarcó: “No sólo belleza, también talento”.