Manchester City, al borde del abismo: la sanción que podría condenarlo al descenso

Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Después de que una comisión independiente lo encontrara culpable de 114 de los 115 cargos vinculados con irregularidades financieras, el conjunto inglés quedó expuesto a posibles sanciones deportivas que podrían cambiar su futuro. Entre los escenarios que se analizan aparece una quita de puntos de tal magnitud que podría condenarlo al descenso.

La sanción que podría cambiar el futuro del club

El caso sacudió al fútbol inglés por la gravedad de las infracciones y sus posibles consecuencias. Las irregularidades investigadas abarcan nueve temporadas, entre 2009 y 2018, e incluyen información financiera incorrecta, acuerdos comerciales considerados ficticios y falta de cooperación con la investigación de la Premier League.

Aunque el fallo representa un duro golpe para la institución, el proceso todavía no terminó. Manchester City presentó una apelación y mantiene su postura de negar las acusaciones. Por eso, tanto el castigo definitivo como su alcance deportivo permanecen sujetos a la resolución correspondiente.

Según informó la prensa británica, entre las posibilidades que se barajan figura una deducción de puntos que obligaría al equipo a jugar en la Championship, la segunda categoría inglesa. Sin embargo, todavía no existe una sanción definitiva anunciada oficialmente.

Cuántos puntos podría perder Manchester City

Un análisis de Opta Analyst mediante simulaciones de la temporada 2026-27 estimó el impacto de distintos escenarios. Según ese modelo, una quita de 40 puntos elevaría por encima del 50% las probabilidades de descenso, mientras que una deducción de 74 unidades provocaría la caída de categoría en todas las simulaciones realizadas.

De todos modos, esas cifras no representan una sanción confirmada ni una predicción sobre la decisión final. El castigo dependerá del procedimiento disciplinario y de la apelación presentada por el club.