El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo de Argentina contra Reino Unido por Malvinas

Tras el reclamo por parte del gobierno de Javier Milei, por la explotación petrolera que llevan adelante empresas británicas e israelíes, en las Islas Malvinas, el Tribunal del Mar (ITLOS) fijó la fecha de las audiencias.

Las exposiciones serán el próximo 10 y 11 de noviembre, allí se espera que tanto Argentina como Reino Unido, presenten sus argumentos ante el tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

A través de una resolución firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, se dará inicio a la discusión sobre si el proyecto Sea Lion viola la normativa argentina ante el reclamo de soberanía que lleva adelante la nación contra el Reino Unido.

Fuente: Nexofin