Martes, 20 de octubre 2026

El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo de Argentina contra Reino Unido por Malvinas

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Tras el reclamo por parte del gobierno de Javier Milei, por la explotación petrolera que llevan adelante empresas británicas e israelíes, en las Islas Malvinas, el Tribunal del Mar (ITLOS) fijó la fecha de las audiencias.

Las exposiciones serán el próximo 10 y 11 de noviembre, allí se espera que tanto Argentina como Reino Unido, presenten sus argumentos ante el tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

A través de una resolución firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, se dará inicio a la discusión sobre si el proyecto Sea Lion viola la normativa argentina ante el reclamo de soberanía que lleva adelante la nación contra el Reino Unido.

Fuente: Nexofin

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