La Justicia falló a favor del Gobierno y pidió revisar la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia emitió un fallo favorable al Gobierno al liberarlo de cumplir con la cautelar que lo obliga a cumplir con la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades, enmarcada en la Ley de Financiamiento Universitario.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al reclamo del Ministerio de Capital Humano, que había apelado a la cautelar.

Desde la parte legal del Ministerio informaron a Infobae que “la Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”.

Fuente: Nexofin