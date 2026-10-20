Quién es Ailín Pérez, la luchadora que pasó del OnlyFans a ser la mejor argentina en la UFC

La polémica pelea que le ganó a la brasileña Norma Dumont, el pasado 26 de septiembre en el evento UFC 121 de Las Vegas, marcó un antes y un después en la carrera de la luchadora argentina, Ailín Pérez.

En aquella ocasión su rival se mofó de su pasado y en el pesaje le tiró billetes y preservativos, haciendo alusión a su actividad en OnlyFans y a su trabajo de seguridad en un cabaret de Camboriú.

Pérez venció a Dumont por decisión unánime lo que desató desde irónicos festejos y bailecitos en el octágono, a transformar su vida, llegando su peculiar historia de vida a los medios de comunicación.

Nacida en Hurligham, Buenos Aires, decidió mudarse a Brasil para profesionalizar su práctica en las artes marciales. Antes de trabajar en la noche con el peligro que eso conlleva, fue madre, lo que la obligó a salir de zona de confort.

“Vi luz verde, luz verde dólar, entonces me tiré”, le explicó a La Nación sobre su carrera paralela en OnlyFans. Añadió que, con los ingresos generados, pudo pagar el alquiler durante mucho tiempo, explicando que la diferencia con lo que cobra en la UFC es “abismal”. También marcó un límite: “Yo no pretendo ser millonaria con OnlyFans. Igual lo controlo, paro un poco”.

Caliente el face to face entre Ailin Pérez 🇦🇷 y Norma Dumont 🇧🇷 Norma le tiró preservativos y dolares 🤣 #UFCVegas121 https://t.co/pJLLslcC39 — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) September 25, 2026

Ailín Perez busca hacer historia en la UFC

Con la victoria ante Dumont en la UFC Vegas 121 llegó a los siete triunfos seguidos, la segunda racha más larga de la historia del peso gallo femenino, detrás de la de Amanda Nunes.

Con el segundo puesto del ranking en su categoría, lugar más alto que alcanzó un luchador argentino en la UFC, les envió un mensaje a la campeona del peso gallo, Kayla Harrison y Nunes, que chocarán por el título el 14 de noviembre: “Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón”.