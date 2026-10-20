“Nuestro objetivo es que el Presidente reelija”: la presidenta de LLA en CABA evitó adelantar alianzas electorales

La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, aseguró que “nuestro objetivo es que el Presidente reelija”. La legisladora descartó alianzas anticipadas en la Ciudad de Buenos Aires con el PRO afirmando: “Futurología no hago”.

Respecto al crecimiento de la bancada libertaria, que pasó de tres a 14 legisladores, la dirigente asumió su rol de liderazgo porteño. Frente a versiones sobre candidaturas locales, Ramírez respondió irónicamente: “Soy la vicejefa ideal de todos”.

En el plano social, apoyó la firmeza frente a los paros de los metrodelegados en el transporte porteño. Al rechazar las huelgas del sector sindical, la representante afirmó: “Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas”.

Sobre la situación económica de la clase media, defendió el programa de estabilización implementado por el Poder Ejecutivo Nacional. Ante los cuestionamientos por el ajuste, remarcó: “No recuperás una economía destruida en tres años”.

Fuente: Nexofin