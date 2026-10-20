VIDEO | Denuncian vandalismo contra placas argentinas en el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas

Un recorrido por el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, expuso placas y objetos conmemorativos dedicados a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 que estaban tirados fuera del lugar. Las imágenes fueron difundidas por Teletrece, un canal chileno, en un informe sobre la comunidad de ese país que vive en el archipiélago.

Durante la recorrida, el periodista Samuel Rojas mostró una placa de una radio de Comodoro Rivadavia con la inscripción “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”.

Las imágenes mostraron que la placa dedicada a los caídos no era el único elemento afectado: junto a ella había listones quebrados, pulseras, pequeñas estatuillas y piezas de cerámica partidas, todos vinculados con homenajes y recuerdos de los soldados argentinos. La acumulación de objetos dañados o descartados fuera del cementerio abrió interrogantes sobre el trato que reciben estos tributos.

Rojas explicó que algunas placas quedan detrás de una cruz porque contienen referencias a la denominación argentina de las islas. Según señaló, esas expresiones son consideradas ofensivas y provocadoras por parte de los habitantes del territorio.

Fuente: Nexofin